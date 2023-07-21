Мир 21 июля 2023, 22:09 Шансы отразить российские крылатые ракеты оценили в Британии Офицер Кроуфорд: Великобритания не сможет отразить российские крылатые ракеты РИА «Новости»

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Великобритания не сможет противостоять сверхзвуковым крылатым ракетам России из-за отсутствия в своем боевом арсенале способных на это средств обороны. Об этом в статье для Express написал британский подполковник Стюарт Кроуфорд.

«Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, которые могут предупредить об атаке крылатыми ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае», — пояснил он.

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По словам военного эксперта, многие страны Европы начали создавать так называемый «щит» из систем ПВО, чтобы отразить возможную ракетную атаку. Однако у Великобритании нет таких средств ПВО, поэтому она может быть уязвимой перед российскими ракетами, такими как «Искандер». Таким образом, британское небо открыто, резюмировал Кроуфорд.

Ранее британский ежедневник The Telegraph назвал российский беспилотник «Ланцет» проблемой для ВСУ, напомнив об уничтожении дронами гигантской французской гаубицы CAESAR.