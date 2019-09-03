  • «Шансы на посадку призрачные»: украинский политолог — о возбуждении дела против Парубия

    03 сентября 2019, 19:02

    Анастасия Карпеева

    Против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия возбудили уголовное дело за возможное препятствие в осуществлении избирательного права. Украинский политолог Вадим Карасев прокомментировал открытие дела. Об этом сообщило информационное агентство НСН.

    Уголовное дело возбудили на Украине против экс-спикера Рады Парубия

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    Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Парубия лишь подозревают, поэтому «это еще не обвинение и не фактичное дело».

    «Шансы на посадку пока призрачные. По нынешнему уголовно-процессуальному кодексу любое заявление гражданина Украины относительно того или иного факта, случая принимается к рассмотрению. А закончиться оно может переводом фигуранта в статус обвиняемого, в статус свидетеля. В общем, это начало длительной процедуры», — отметил политолог.

    По его словам, возбуждение уголовного дела может негативно сказаться на репутации экс-спикера Верховной рады.

    «Это неприятно для политика. И рассчитано на то, чтобы снизить политическую активность представителей прошлой власти, уменьшить их сопротивление. Особенно, если Зеленскому придется идти на какие-то болезненные компромиссы по Донбассу», — заключил Вадим Карасев.