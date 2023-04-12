Мир 12 апреля 2023, 14:24 Шансы на пасхальное перемирие со стороны Украины сочли нулевыми РПЦ заявила, что шансы на пасхальное перемирие со стороны Украины стремятся к нулю РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Русской православной церкви сочли странным предлагать пасхальное перемирие Украине, так как шансы принятие этого предложения стремятся к нулю. Об этом заявил заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Его процитировал ТАСС.

Он напомнил, что три месяца назад, несмотря на предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла об объявлении перемирия на Рождество, украинская сторона не выразила желания поддержать эту инициативу.

Реклама

«Странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы на получение какой-то положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю», — сказал Кипшидзе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине.