Мир 07 июля 2023, 03:58 Шансы на мир между Россией и Украиной оценили в США Экс-посол США Салливан: договоренность о мире между Россией и Украиной будет временной РИА «Новости»

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Россия и Украина могут заключить мирное соглашение, но оно будет временным, а не постоянным. Таким прогнозом поделился бывший посол США в Москве Джон Салливан. Его процитировала американская газета The Washington Post.

«Да, соглашение о мире в будущем возможно, оно будет только временным, но в сознании президента РФ Владимира Путина оно никогда не будет постоянным», — сказал он.

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По словам экс-дипломата, российская сторона может согласиться на мирную сделку с Украиной в тот момент, когда решит, что ход спецоперации позволяет это сделать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее предположил, что мирные переговоры по Украине начнутся поздней осенью. Он отметил, что пока с киевским режимом можно договариваться, но после контрнаступления ситуация кадинально изменится. Белорусский лидер призвал президента Украины Владимира Зеленского остановиться прямо сейчас.