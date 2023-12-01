Мир 01 декабря 2023, 04:37 «Шансы малы». Конгресс США не согласится финансировать Украину в 2024 году AC: конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года Pixabay

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Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то есть вероятность, что помощь Киеву прекратится в начале 2024 года. Такое предположение высказал американский журнал American Conservative.

«Если финансирование Украины не будет привязано к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе, то шансы на дополнительную помощь Украине в конце 2023 или в начале 2024 года малы», — написало издание.

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Республиканцы готовы «разорвать в клочки» новый законопроект демократов о совмещении финансирования Украины и Израиля, отметили в журнале. Сенатор Рик Скотт назвал политику Белого дома «беззаконием», так как президент США Джо Байден и его администрация игнорируют нужды национальной безопасности, и принуждают сенат выписывать Украине «солидный чек».

Значительная часть выделенной Украине помощи осталась в США, это назвали самым сокровенным секретом Вашингтона. Финансовую помощь ВСУ американское руководство тратит на разработки нового вооружения.