Мир 08 сентября 2023, 23:33 Шансы Армении на вступление в НАТО назвали крайне низкими Турецкий дипломат Оймен: Армения имеет крайне низкие шансы на вступление в НАТО Freepik

Читать 360tv в

Шансы Армении на вступление в Североатлантический альянс крайне малы в связи с вероятным вето Турции и других государств. Об этом РИА «Новости» сообщил экс-представитель республики в блоке Онур Оймен.

Ранее председатель некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в НАТО. По словам Оймена, стране придется многое поменять для присоединения к альянсу.

Реклама

«На мой взгляд, в нынешних глобальных и региональных условиях такая тема в повестку дня НАТО войти не может», — сообщил он.

Дипломат объяснил, что принятие нового члена в НАТО должны одобрить страны-участники блока.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль насторожили новости о совместных военных учениях США и Армении. Он отметил, что правительство РФ будет «глубоко анализировать» эти данные и внимательно следить за развитием событий.

Представитель МИД Мария Захарова назвала недопустимыми попытки разжечь вражду между Россией и Арменией. По ее словам, сложившиеся обстоятельства не удовлетворяют ни одну из сторон.