Мир 11 сентября 2023, 09:12 Шанс Путина одним шагом унизить Запад увидели в Великобритании Полковник Кемп: президент Путин унизит Запад, сохранив новые регионы России РИА «Новости»

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Сохранение президентом России Владимиром Путиным новых регионов будет унижением для западных стран. Такое мнение в статье для издания The Telegraph высказал полковник Великобритании в отставке Ричард Кемп.

«Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой», — написал он.

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По словам Кемпа, сохранение Россией четырех новых регионов закроет для Украины двери в НАТО. «Униженный Запад» при этом вынужден будет обратиться к стратегии ограничения ущерба.

Ранее журналист и обозреватель RT Чей Боуз заявил об ошибке западных экспертов. Они считали, что из-за спецоперации Россия потерпит поражение в военном и экономическом планах. Однако Западу пришлось признать успехи Российской Федерации и бедственное положение Украины. По мнению Боуза, все это в итоге плохо скажется на положении Североатлантического альянса.