Мир 23 ноября 2022, 16:52 Шанс остановить развал ЕС увидели в введении потолка цен на российский газ Журналист Die Welt Кайзер: потолок цен на российский газ остановит развал ЕС РИА «Новости»

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Решение о введении предельных цен на российский газ носит исключительно политический характер и направлено на ослабление разногласий между странами Евросоюза. Об этом в своей колонке для издания Die Welt написал журналист Тобиас Кайзер.

Он отметил, что на сегодняшний день между европейскими игроками нет единого мнения по вопросу установления предельной цены для поступающего из России топлива. За введение потолка выступают южные страны. Бельгия, Греция, Италия и Польша пригрозили, что заблокируют все решения, которые касаются газа.

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К готовности ввести реальные меры не готова Еврокомиссия. Чиновники считают, что это сделает ЕС невыгодным покупателем для других игроков газового рынка, а жители выйдут из режима жесткой экономии.

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«В начале ноября Урсула фон дер Ляйен отреагировала на все более резкие заявления и пообещала своему руководству законодательное предложение о потолке цен на газ. Однако то, что сейчас представила министр энергетики Кадри Симсон, — в лучшем случае, аварийный тормоз, который должен срабатывать только в исключительных случаях», — написал Кайзер.

Журналист подчеркнул, что европейские власти пытаются удовлетворить все запросы правительств европейских стран, чтобы прекратить распри. Предложенная министром энергетики инициатива об ограничении цены до 275 евро за один мегаватт-час позволит сторонникам «потолка» заявить, что они оказали сильное давление на Брюссель, а противникам — заявить о предотвращении ввода предельной цены на топливо.

Но это решение никак не скажется на росте цен на газ, которые в долгосрочной перспективе останутся очень высокими.

Предложенный Еврокомиссией потолок цен на газ не несет в себе ничего полезного, так как фактически не сыграет никакой роли. Об этом заявила старший научный сотрудник бельгийского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпьетра. Эксперт подчеркнула, что это только дестабилизирует рынок и подорвет доверие к европейским чиновникам, которые пообещали урегулировать энергетический кризис.