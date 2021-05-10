Шанс начала гражданской войны во Франции оценили после письма военных

Сценарий гражданской войны во Франции абсолютно реален. Власти страны де-факто уже утратили контроль над ситуацией на юге страны, где мигранты формируют квазигосударственные образования криминального толка, заявил «360» политолог, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

«На юге Франции, в частности в Марселе, очень много мигрантов. Они формируют этнические банды, где очень много замешано на расизме. Обычным французам там невозможно жить. Они находятся под угрозой постоянно насилия», — пояснил специалист.

По его словам, государство там уже утратило контроль, а силовой конфликт с этими структурами абсолютно неизбежен. Это лишь вопрос времени. Если он не произойдет по инициативе французского государства, эти этнические банды начнут захватывать другие территории страны.

Говоря о письме французских военных к президенту страны Эммануэлю Макрону, Марков подчеркнул, что это обращение имеет огромное значение, потому что, по сути, является началом восстания Французского государства против лидера республики, который не выполняет свои обязанности.

По мнению Маркова, Макрон, вероятнее всего, будет выполнять программу авторов обращения, но самих военных могут ждать репрессивные меры.

«Есть сценарий, что все продолжится. Но он менее вероятный. Когда одна из этих этнических банд расстреляет 10 полицейских, тогда последует реакция государства. Нужен такой инцидент, на который оно сможет опереться», — пояснил политолог.

В данном случае даже жестокого убийства французского учителя или убийства судьи уже становится недостаточно.

Обращение-петиция военных к Макрону было опубликовано в издании Valeurs actuelles. В нем они предупредили президента о возможном распаде страны. По их мнению, в республике «тлеет гражданская война».