Мир 13 марта 2023, 01:46 Шампанское Брэда Питта выбрали официальным напитком церемонии «Оскар» Daily Mail: розовое шампанское с винодельни Брэда Питта станет главным напитком «Оскара» РИА «Новости»

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Официальным напитком церемонии вручения премии «Оскар» стало розовое шампанское Fleur de Miraval с винодельни Брэда Питта. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Для гостей церемонии это не будет новшеством. Такое же шампанское им подавали на последней оффлайн-церемонии в 2021 году.

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Стоимость одной бутылки Fleur de Miraval составляет 310 долларов (более 23 тысяч рублей). Алкогольный напиток создали виноделы из семей Перран и Питерс в 2020 году на винодельне Брэда Питта.

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Актер тогда заявил, что розовое шампанское до сих остается диковинкой, поэтому ему захотелось создать образцовый бренд этого напитка. В итоге он назвал результат превосходным и признался, что гордится получившимся творением.

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе. Начало запланировано на 03:00 по московскому времени. Традиционно статуэтку будут вручать приблизительно в течение трех часов. За главную награду в категории «Лучший фильм» в этом году борются сразу 10 картин.

Ранее «360» попросил киноэкспертов дать свои прогнозы, кто удостоится этой ночью самой престижной награды в киноиндустрии.