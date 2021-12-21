Шаков или Ушоков? Псаки с третьей попытки назвала фамилию помощника Путина

Представитель Белого Дома Джен Псаки на брифинге только с третьего раза смогла произнести фамилию помощника президента РФ Владимира Путина Юрия Ушакова. Сначала она назвала его Шаковым и Ушоковым.

Ушакова Псаки упомянула, отвечая на вопрос о позиции администрации Штатов относительно положения дел на Украине и взаимодействия с РФ. Она сообщила о беседе помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с Юрием Ушаковым.

«Сегодня Джейк Салливан побеседовал с Юрием Шаковым… Ушоковым… Ушаковым. Уверена, что искажаю его фамилию, прошу прощения», — сказала Псаки.

По ее словам, Салливан в ходе разговора подтвердил готовность США к двустороннему взаимодействию, в том числе в формате совета Россия — НАТО и ОБСЕ.

«Он ясно дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности, осуществляться в координации с европейскими союзниками и учитывать озабоченность США по поводу действий России», — уточнила она.

Президент США Джо Байден, как и Псаки, не раз попадал в неловкую ситуацию, когда во время публичных выступлений допускал разные оговорки. Например, во время своего первого выступления перед конгрессом в апреле он не смог с первого раза выговорить слово «эскалация», когда говорил о России.