Шакил О’Нил попытался соблазнить телеведущую в прямом эфире

Шакил О'Нил стал членом совета директоров «Папа Джонс» Подробнее

Выход на пенсию не заставил бывшего спортсмена скучать. Он с головой погрузился в бизнес. Легендарного центрового пригласили на шоу, чтобы он рассказал о своей линии костюмов для больших и высоких мужчин. Однако О’Нил воспользовался шансом и постепенно перевел тему на ведущую шоу.

Все началось, когда спортсмен внезапно попросил Диаз «позвонить ему». Такое предложение заставило журналистку рассмеяться. Затем Диаз отметила, что ее гость выглядит грустным. Четырехкратный чемпион НБА использовал этот момент, чтобы сразить девушку наповал: «Я не могу быть грустным, когда ты сидишь рядом».

Во время прямого эфира от также заявил, что ведущая ему постоянно пишет личные сообщения. «Расскажу кое-что из того, что она сообщает там. Однажды она сказала: „Может быть я и испанка, но мне нравится этот шоколад“. Серьезно», — пошутил О’Нил.