«Шайтаны, берегитесь». Кадыров показал на видео зачистку Мариуполя

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился в Telegram кадрами зачистки Мариуполя от украинских националистов. На видео депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, руководящий операцией, общается с военнослужащими, стреляет по военным объектам противника и рассказывает, что ждет «шайтанов».

«Мы Украину очистим от них. Вы, шайтаны, берегитесь, мы идем за вами», — заявил Делимханов.

Как написал Кадыров, отважные чеченские воины квартал за кварталом освобождают Мариуполь от «преступных элементов».

«Нынешнее руководство Украины бросило на произвол судьбы всех, кто, обманувшись их лживой пропагандой, продолжает оказывать сопротивление российским военнослужащим», — подчеркнул глава Чеченской республики.

Он добавил, что, в отличие от украинских националистов, Адам Делимханов не допускает негуманного отношения к телам противников и «просит скорее забрать их и придать земле». Украине же «нет никакого дела до живых, то что можно говорить о трупах».

«США не финансирует мертвых, следовательно, они уже не котируются в этой ситуации», — саркастически заметил Кадыров.