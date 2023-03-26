Мир 26 марта 2023, 20:29 Шахтеры принесли гроб с портретом Греты Тунберг и Урсулы фон дер Ляйен к зданию ЕС Польские шахтеры принесли гроб с фото экоактивистки Тунберг и главы ЕК к зданию Евросоюза

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В Варшаве состоялась акция протеста, в ходе которой шахтеры вынесли к зданию Евросоюза гроб с фотографиями шведской экоактивистки Греты Тунберг, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и заместителя председателя ЕК Франса Тиммерманса. Видео с места событий завирусилось в Сети.

Они положили деревянный гроб на асфальт. Рядом с ним кидали дымовые шашки, размахивали флаги и выкрикивали лозунги. Причиной протестов стала директива Евросоюза по сокращению выбросов метана. Подобный документ может лишить работы многих шахтеров.

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На акцию протеста вышли порядка 300 рабочих, сообщил портал ABC News.

«Около 300 шахтеров скандировали «воры» и использовали дымовые шашки и сирены, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста в центре польской столицы», — отметили в материале.

Движение в центре Польши на время проведения акции перекрыли.

Во Франции также проходят протесты. Местные жители выходят на улицу, выражая свое мнение против пенсионной реформы. Несогласные с реформами кабмина подожгли здание мэрии в Бордо, а в Париже огонь развели в отделение банка.

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