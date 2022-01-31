Шахтер погиб из-за взрыва метана в Грузии

Один человек погиб, еще девять пострадали из-за взрыва метана на шахте в Грузии. Об этом сообщил мэр Ткибули Давид Черкезишвили.

«Пострадавшим на месте была оказана первая медицинская помощь, а позже восемь из них перевезены на лечение в Тбилиси», — сказал градоначальник. Его процитировал «Интерфакс».

Он заявил, что по факту случившегося открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности при осуществлении строительных или других работ, которые привели к гибели людей.

В управляющей компании «Грузуголь» также подтвердили информацию о случившемся. Там уточнили, что пострадавшие получили легкие ранения.