Мир 01 сентября 2023, 12:01 Шахматистка Горячкина назвала финал на Кубке мира ожидаемо трудным

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Финальный бой шахматистки Александры Горячкиной против болгарки Нургюл Салимовой стал для россиянки ожидаемо трудным. Об этом она рассказала в эфире радиостанции Sputnik.

Горячкина видела все партии соперницы на турнирах Кубка мира по шахматам, который прошел в августе в Баку. Салимова играла хорошо, поэтому сомнений в том, что впереди ждет тяжелый финал у российской шахматистки не было.

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Отмечается, что в рейтинге ФИДЕ Александра Горячкина занимает третье место среди шахматисток мира и первое среди россиянок.