Мир 29 июля 2023, 18:14 Шахматистам Украины посоветовали не пожимать руку россиянам и белорусам на соревнованиях Федерация шахмат Украины посоветовала спортсменам воздержаться от рукопожатий с россиянами Freepik

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Украинским шахматистам посоветовали воздержаться от рукопожатий с российскими и белорусскими соперниками на международных соревнованиях. Федерация шахмат Украины опубликовала рекомендации в Facebook* накануне старта Кубка мира по шахматам в Баку.

Кроме того, спортсменов попросили не делать совместные фото с россиянами и белорусами, по возможности не общаться с ними и в целом не совершать действий, которые «могут навредить имиджу» Украины.

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Кубок мира начнется завтра, 30 июля, и продлится до 24 августа.

Ранее украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке на чемпионате мира по фехтованию. Спортсменка впала в истерику. Позже решение все-таки отменили. После этого скандала Международная федерация фехтования изменит регламент проведения соревнований — вместо рукопожатий в конце поединков соперники будут приветствовать друг друга на расстоянии.

*Социальная сеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией.