Шахматист Карпов не получил визу Швейцарии для поездки в Женеву | 360°

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Шахматист Карпов не получил визу Швейцарии для поездки в Женеву

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Шахматист Анатолий Карпов не смог получить визу Швейцарии. Из-за этого мужчине придется отказаться от посещения показа фильма «Чемпион мира» в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил ТАСС.

Постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что российская сторона предпринимала попытки для отправки спортсмена, однако Швейцария отказала в выдаче визы в последний момент.

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В результате шахматист записал для зрителей видеообращение, которое продемонстрировали перед показом картины во Дворце Наций, сообщили «Аргументы и факты».

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