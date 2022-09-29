Шахматист Карпов не получил визу Швейцарии для поездки в Женеву | 360°

Мир 29 сентября 2022, 04:32 Поделиться Telegram

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Viber Шахматист Карпов не получил визу Швейцарии для поездки в Женеву

Читать 360tv в

Шахматист Анатолий Карпов не смог получить визу Швейцарии. Из-за этого мужчине придется отказаться от посещения показа фильма «Чемпион мира» в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил ТАСС.

Постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что российская сторона предпринимала попытки для отправки спортсмена, однако Швейцария отказала в выдаче визы в последний момент.

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В результате шахматист записал для зрителей видеообращение, которое продемонстрировали перед показом картины во Дворце Наций, сообщили «Аргументы и факты».

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