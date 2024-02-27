Мир 27 февраля 2024, 19:17 Шаг к третьей мировой. В Венгрии предупредили о последствиях приема Швеции в НАТО Венгерский политик Тороцкаи: прием Швеции в НАТО — шаг к третьей мировой Silas Stein / Global Look Press

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Вступление Швеции в НАТО является провокацией и шагом к третьей мировой войне. Об этом РИА «Новости» заявил председатель венгерской правой партии «Наша Родина», голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи.

«Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной третьей мировой войне», — сказал он.

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Тороцкаи назвал неправильным присутствие посла США в Будапеште Дэвида Прессмана на заседании парламента, назвав это «формой давления, неприемлемой для суверенного государства».

Политик подчеркнул, что Россия не напала бы на Финляндию или Швецию, поэтому Венгрия выступала против расширения НАТО.

Накануне парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. По итогам голосования за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу высказались 188 парламентариев.

Генсек альянса Йенс Столтенберг после этого заявил, что членство Швеции якобы сделает НАТО «сильнее и безопаснее».