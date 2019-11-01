Шафран отметила, что провокации начались еще в 1990-х годах, когда СССР сделал Украине «шикарный подарок» — газотранспортную систему.

По ее мнению, с тех пор украинские власти используют транзитное положение ради своих корыстных целей и шантажируют Россию. Ведущая заявила, что в настоящее время Москва завершает строительство обходного газопровода, поэтому Украина впала в «газовую истерику». Шафран также добавила, что Украина смотрит на «Северный поток — 2» как на «фантомную проблему». А про реальные вопросы, например, вступление в НАТО, забывает.

Анна Шафран подчеркнула, что Незалежная неразумно использует газотранспортную систему, которая связывает Россию и Европу. В то время как она могла заниматься ремонтом труб и поддерживать транзит, Украина выбрала шантаж России. По словам телеведущей, в следующем году, когда «Северный поток — 2» начнет работу, Киеву достанется несколько тысяч километров ненужного металлолома.