Мир 26 декабря 2023, 14:40 Шафран премиум-класса подорожал вдвое FT: из-за неурожая в Иране по всему миру подорожал шафран Faisal Bashir/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Иране в 2023 году собрали плохой урожай шафрана. Из-за этого цены на пряность премиум-класса взлетели вдвое, сообщила газета The Financial Times.

Республика производила более 90% всего мирового шафрана. Из-за засухи, заморозков зимой и сильной жары летом на востоке Ирана в области Хорасан собрали вдвое меньше пряности по сравнению с прошлым годом — 170 вместо 400 тонн.

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Шафран из-за особенностей выращивания и ручного метода сбора и так считался самой дорогой специей в мире. Теперь цены на него взлетели вдвое — до 1400 долларов за килограмм на внутреннем рынке и 1800 долларов за рубежом.

Кроме шафрана по всему миру подорожал кофе сорта робуста, из которого делали растворимый напиток, молотые смеси и варили эспрессо. Специалисты связали рост цен с повышенным спросом на этот сорт — более экономичный, чем другие.