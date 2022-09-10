США анонсировали запрет на перевозки российской нефти | 360°

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США анонсировали запрет на перевозки российской нефти

Минфин США: запрет на морские перевозки нефти из России вступит в силу 5 декабря

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США и страны «Большой семерки» (G7) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минфин США.

«Запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.

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Запад сделает исключение только для поставок, которые укладываются в ценовые ограничения. Таким образом США и их партнеры надеются регулировать энергетический рынок, а также нанести вред экономике России.

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Однако, как неоднократно говорили в Кремле, все введенные санкции больно бьют по тем, кто их ввел. Уже принятые рестрикции оказались контрпродуктивны. Россия перенаправила освободившийся объем нефти на китайский и индийский рынки.

США

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