Президент США Джо Байден мог намеренно остановить рассмотрение санкций в США по российскому газопроводу «Северный поток — 2». С таким мнением выступил заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин. Он предположил, что американский лидер скрыто пытается содействовать запуску газовой магистрали.

По мнению Минина, все переговоры со стороны США в обсуждении гарантий безопасности, предложенных Россией, могли быть нужны Байдену только для одной цели: для отвода глаз. Чтобы не было так заметно, что он поддерживает российский газовый проект, предположил журналист.

«По одной из версий, кстати, все жесткие заявления, которые сейчас идут в обоих направлениях — дымовая завеса, чтоб не дать (повода — прим. ред.) обвинить Байдена в „работе на Кремль“ из-за блокирования санкций по „Северному потоку — 2“», — допустил Минин.

Он также отметил, что смысла в переговорах между Россией и США не было бы вовсе, если бы Америка не ставила своей целью действительно достигнуть компромиссов.

Накануне в сенате США вновь отклонили законопроект о санкциях в отношении газопровода, который был предложен республиканцем Тедом Крузом. Чтобы документ был утвержден, нужно было 60 голосов, однако их не набралось.