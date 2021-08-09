Сгоревшие афинские леса показали с дрона

Лесной пожар привел к масштабным разрушениям к северу от столицы Греции. Последствия, к которым привел распространяющихся огонь, засняли с воздуха.

Съемку над лесами Афин вели с помощью дрона. На кадрах видно, что огонь выжег огромные территории. Пожар продолжался в течение нескольких дней.

Как отметило издание The Independent, огонь добрался до прилегающих к городу жилых районов. Также пожар разгорелся в на больших участках национального парка на горе Парнита.

В результате возгорания скончался пожарный-доброволец. Он получил травму головы после падения с электрического столба. Мужчина взобрался повыше, чтобы оттуда тушить огонь. Травмы различной степени тяжести получили 20 человек. Двое пожарных попали в реанимацию. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Несколько дней назад пожарным удалось спасти от огня монастырь святого Давида. Огонь охватил более 10 тысяч квадратных метров леса на острове Эвия. Проживающие в монастыре монахи эвакуироваться отказались. Пожарным пришлось устроить полив вокруг сооружений.