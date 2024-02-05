Мир 05 февраля 2024, 19:49 СГБ Грузии потребовала от Украины сведения о взрывчатке, которую везли в Россию Грузия запросила у Украины информацию по делу о попытке провоза взрывчатки в РФ Freepik

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Служба госбезопасности Грузии (СГБ) попросила украинскую сторону предоставить отчет о грузе со взрывчаткой, который перевозили в Россию. Грузинские власти намерены сотрудничать и с другими государствами по этому вопросу, сообщило РИА «Новости».

«По данному делу мы будем сотрудничать не только с Украиной, но и с теми странами, через которые проходил этот груз. Мы передали Украине информацию по этому факту и ждем от них больше информации, которая поможет следствию», — отметил представитель Службы госбезопасности республики Баса Мгеладзе.

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СГБ Грузии сообщила 5 февраля о задержании груза, перенаправленного из Одессы в Воронеж. В его содержимом оказались взрывные устройства, которые заранее спрятали в аккумуляторы для электромобилей.

В микроавтобусе гражданина Украины их ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. Служба государственной безопасности Грузии проводит оперативно-розыскные мероприятия.