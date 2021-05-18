Киев заявил о попытках России вернуть Украину «в сферу своего влияния»

Россия может использовать для военного давления на Украину территорию и структуру других стран. В частности, потенциальную угрозу могут представлять запланированные на сентябрь российско-белорусские стратегические учения «Запад — 2021».

Об этом на заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. Он также подчеркнул, что Москва не оставляет попыток вернуть Киев в «сферу своего влияния». По мнению Хомчака, Украина уже прошла точку невозврата и пути назад уже нет.

«В этот период мы оказались, без преувеличения, в уникальной ситуации, когда, в сложных условиях безопасности должны противодействовать российской вооруженной агрессии против нашего государства и одновременно проводить реформы Вооруженных сил Украины», — цитирует Хомчака в Facebook пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины.

Он призвал сформировать «системный и консолидированный подход к нейтрализации российских вызовов и угроз». По словам Хомчака, Киев уже восьмой год находится на «передовой борьбы с имперскими амбициями Москвы».

По мнению экс-главы украинского правительства Николая Азарова, США планируют превратить Украину в плацдарм агрессии против России. В этот стратегический план укладывается арест по обвинению в госизмене главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.