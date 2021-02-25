Сферические солнечные батареи создали в Саудовской Аравии
Ученые из Саудовской Аравии создали сферу, которая использует солнечный свет без устройства слежения. Об этом сообщил портал ToDay News Ufа.
Инженеры уточнили, что их изобретение имеет простое устройства по сравнению с ячейками, которые были созданы ранее. Элемент с разных сторон преобразует свет в энергию.
Инженер Мухаммад Мустаф Хуссейн рассказал, что изобретение способно вырабатывать больше энергии на меньшей площади, что делает его удобным для использования на крыше зданий.