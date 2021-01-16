Сфера обслуживания на Украине перешла на государственный язык

На Украине вступила в силу норма об обязательном использовании государственного языка в сфере обслуживания. С 16 января все магазины, кафе и рестораны, аптеки и заправки обязаны обслуживать посетителей на украинском.

Также на украинском языке клиентам должны предоставлять информацию о товарах и услугах. Другой язык можно использовать по инициативе потребителя, если он окажется «приемлемым для обеих сторон».

Меню и другая информация, представленная в заведениях в письменном виде, может дублироваться и на других языках.

Норму закрепили в законе 2019 года «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Тот, кого не стали обслуживать на украинском, может обратиться на горячую линию уполномоченного по защите государственного языка или подать ему жалобу. Если владелец бизнеса не устранит нарушение, то при второй жалобе в течение года ему могут выписать штраф в размере 5100–6800 гривен (180-240 долларов).

С 1 сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перешли преимущественно на украинский язык преподавания.