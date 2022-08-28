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    28 августа 2022, 07:54

    Сезон ураганов в США назвали новой угрозой для газового рынка Европы

    Центр развития энергетики: ураганы в США могут нарушить стабильность поставок СПГ в Европу

    Глеб Гладков

    Пик сезона ураганов в Соединенных Штатах — новая угроза для газового рынка Европы, могут нарушиться стабильные поставки американского сжиженного природного газа. Об этом РИА «Новости» сообщили эксперты Центра развития энергетики.

    Сезон ураганов в США назвали новой угрозой для газового рынка Европы

    «Эффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», — рассказали эксперты.

    Так, сильный ураган вроде прошлогодней «Иды» способен вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов в Мексиканском заливе. Это может сократить поставки СПГ на мировой рынок примерно на 300 миллионов кубометров в сутки.

    Ранее авторы материала Business Insider предупредили, что Соединенным Штатам уже в текущем году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа. На сегодня запасы газа в США на 10% ниже традиционного уровня.