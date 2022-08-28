Сезон ураганов в США назвали новой угрозой для газового рынка Европы

Пик сезона ураганов в Соединенных Штатах — новая угроза для газового рынка Европы, могут нарушиться стабильные поставки американского сжиженного природного газа. Об этом РИА «Новости» сообщили эксперты Центра развития энергетики.

«Эффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», — рассказали эксперты.

Так, сильный ураган вроде прошлогодней «Иды» способен вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с экспортных терминалов в Мексиканском заливе. Это может сократить поставки СПГ на мировой рынок примерно на 300 миллионов кубометров в сутки.

Ранее авторы материала Business Insider предупредили, что Соединенным Штатам уже в текущем году грозит энергетический кризис из-за отставания в добыче и хранении газа. На сегодня запасы газа в США на 10% ниже традиционного уровня.