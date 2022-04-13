Сезон посевной открыли под Харьковом в условиях острого дефицита топлива

В Харьковской области начали готовить земли к севу в условиях сильного дефицита топлива. У некоторых аграрных машин нет аккумуляторов, а в хозяйствах остро не хватает горюче-смазочных материалов, сообщил телеканал «Звезда».

Первыми на поля в регионе вышли пропашные культиваторы, которые готовят землю к севу. Масштабы работы огромные. Только одному небольшому товариществу нужно в ближайшее время обработать почти тысячу гектаров, отметил телеканал.

Местные аграрии в беседе со «Звездой» сообщили, что для посева основной сейчас культуры — ячменя — остался всего день или два. Для подсолнечника и сои пока еще не пришло время. Однако нехватка топлива может сделать работы крайне затруднительными.

В конце марта владелец топливной компании Prime Group Дмитрий Леушкин предупредил украинские СМИ, что в стране сложилась критическая ситуация с топливом. По словам предпринимателя, за последние две недели из-за начала посевной были исчерпаны остатки топлива, хранившегося на нефтебазах.