Мир 11 сентября 2022, 04:27 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сейсмологи сообщили о землетрясении в Папуа — Новая Гвинея USGS: землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Папуа — Новой Гвинее Unsplash.com

Читать 360tv в

В Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 7,6, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Сейсмологи зафиксировали сдвиги земной коры в 23:46 субботы (2:46 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 67 километрах от города Каинанту на глубине 61 километра.

Реклама

Система предупреждения метеорологической службы США объявила, что после землетрясения в Папуа — Новая Гвинея есть угроза цунами.

Реклама

В России 5 сентября подземные толчки зафиксировали на Байкале 5 сентября. Магнитуда землетрясения в три балла, но его почувствовали в поселке Хужир, который находится на острове Ольхон, пишет издание «Дни.ру».

Более сильное землетрясение случилось на Байкале в начале июня. Жители Иркутска ощущали толчки силой до пяти баллов, сообщил портал «Утро.ру».

0 0 0 0 0 0