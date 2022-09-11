Сейсмологи сообщили о землетрясении в Папуа — Новая Гвинея | 360°

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Сейсмологи сообщили о землетрясении в Папуа — Новая Гвинея

USGS: землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Папуа — Новой Гвинее

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В Папуа — Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 7,6, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Сейсмологи зафиксировали сдвиги земной коры в 23:46 субботы (2:46 по московскому времени). Эпицентр землетрясения располагался в 67 километрах от города Каинанту на глубине 61 километра.

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Система предупреждения метеорологической службы США объявила, что после землетрясения в Папуа — Новая Гвинея есть угроза цунами.

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В России 5 сентября подземные толчки зафиксировали на Байкале 5 сентября. Магнитуда землетрясения в три балла, но его почувствовали в поселке Хужир, который находится на острове Ольхон, пишет издание «Дни.ру».

Более сильное землетрясение случилось на Байкале в начале июня. Жители Иркутска ощущали толчки силой до пяти баллов, сообщил портал «Утро.ру».

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