Съевшую забродившие груши белку сняли на видео

Жительница Миннесоты выбросила из холодильника забродившие груши. Она даже не подозревала, что это лакомство привлечет местную белку. Пьяного зверька сняли на видео.

На опубликованных кадрах видно, как потерявшая координацию белка пытается сдержать себя и не откинуться назад. Время от времени она возвращается в вертикальное положение, но снова начинает отклоняться. В итоге она пришла в себя и продолжила свое пиршество.

Владелица забродивших фруктов Кэтлин Морлок в беседе с газетой Daily Mail рассказала подробности этого происшествия. По ее словам, в тот день она решила разобрать продукты в холодильнике, чтобы помыть его.

«Я нашла на дне старый пакет с грушами и решила отдать их домашней свинье Гамлету. Но он съел не все. Один из фруктов упал на землю и достался белке», — рассказала она.

Женщина заявила, что после первой груши животное вернулось за добавкой, но выглядело при этом очень странно. Кэтлин хотела дать ей еще фруктов, но только потом она поняла, что белка была пьяна.

Владелица уточнила, что ей стало очень стыдно. Она переживала за состояние животного всю ночь. Но на утро белка снова пришла к ней за новым угощением. Правда теперь ей дают только семена и кукурузу.