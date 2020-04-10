Севший в тюрьму за изнасилования Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 года тюрьмы за изнасилования, вылечился от коронавируса. Его уже выпустили из карантина.

Представитель продюсера Джуда Энгелмайер рассказал телеканалу Fox News, что симптомы, которые были у Вайнштейна, ему неизвестны.

«Его выпустили из медицинского изолятора», — уточнил Энгелмайер. Врачи пока что обследуют Вайнштейна на наличие других заболеваний.

68-летний продюсер находится в одном из исправительных учреждений Нью-Йорка. Верховный суд штата приговорил его к 23 годам тюрьмы, признав виновным в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. После того как у Вайнштейна выявили коронавирус, его изолировали от сокамерников.

В домогательствах Вайнштейна обвинили десятки женщин, в том числе Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсера уволили из собственной компании, началось расследование. Все обвинения в свой адрес Вайнштейн отрицал.