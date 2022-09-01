Севший на мель танкер приостановил навигацию в Суэцком канале | 360°

Мир 01 сентября 2022, 02:50 Поделиться Telegram

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Viber Севший на мель танкер приостановил навигацию в Суэцком канале Alarabiya: в Суэцком канале приостановлена навигация из-за севшего на мель судна

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В Суэцком канале сел на мель танкер. Об этом сообщил телеканал Alarabiya со ссылкой на источники.

Севший на мель танкер шел под флагом Сингапура, следует из материала. Также телеканал указал, что из-за этого происшествия судоходство в канале временно приостановлено.

«Танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале», — говорится в сообщении телеканала.

Длина севшего на мель танкера превышает 250 метров. Судно «Affinity V» направлялось из Португалии в порт в Саудовской Аравии.

Причина происшествия пока не озвучивается. Как отметили источники телеканала, начались работы по устранению проблемы, чтобы вновь открыть судоходное движение.

Подобный случай уже происходил в Суэцком канале в марте прошлого года. Тогда на мель сел 400-метровый контейнеровоз Ever Given. Судно направлялось под флагом Панамы из Китая в Роттердам. В тот раз движение судов по Суэцкому каналу было заблокировано на шесть дней.

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