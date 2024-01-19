Мир 19 января 2024, 23:42 Севший на Луну японский модуль SLIM столкнулся с проблемой JAXA: у севшего на Луне модуля SLIM перестали работать солнечные батареи Unsplash

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Японский модуль SLIM прилунился, с ним установили связь, но возникли проблемы с генерацией солнечной энергии. Об этом сообщило на своем YouTube-канале Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

После посадки на Луне SLIM связался со станцией на Земле, тогда и выяснилось, что солнечные батареи модуля неисправны. Они не вырабатывали электричество на тот момент.

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«Поскольку мы не можем вырабатывать электричество, операция проводится с использованием погруженных батарей», — уточнило JAXA.

При этом в японском агентстве считают посадку лунного модуля успешной, отмечая, что в противном случае произошло бы столкновение и его функции были бы повреждены. Уточненные данные могут предоставить на следующей неделе.

На сегодняшний день Япония оказалась пятой страной в истории, после Советского Союза, США, Китая и Индии, посадившей аппарат на спутнике Земли.

Прошлой осенью JAXA сообщила о выходе запущенного 7 сентября модуля на переходную лунную орбиту. При помощи установленного на нем оборудования аппарат будет изучать содержание металлов в лунном грунте.