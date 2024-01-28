Мир 28 января 2024, 03:02 Севший из-за криков о помощи в Анталье самолет проверили Севший из-за криков о помощи в Анталье самолет проверили и не нашли нарушений Freepik

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Экстренно севший в аэропорту Антальи лайнер авиакомпании Pegasus вылетел в Эр-Рияд, самолет проверили и не обнаружили проблем. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.

Во время полета из Стамбула в Эр-Рияд из грузового отсека самолета раздались крики о помощи. Пилоты решили срочно сесть в ближайшем аэропорту и узнать об источнике звука.

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В итоге проверка не выявила никакой «негативной ситуации». В багаже воздушного судна ничего не нашли.

«Самолет после проверки и дозаправки вылетел из международного аэропорта Антальи в Эр-Рияд в 02:20 (время совпадает с московским — прим. ред.)», — сказано в материале.

Ранее житель США залез в двигатель самолета в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Позже мужчину нашли мертвым. По данным воздушной гавани, он проник на территорию с помощью запасного выхода терминала.