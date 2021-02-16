Северокорейцам пригрозили смертной казнью за ввоз южнокорейской музыки и кино

Власти КНДР ужесточили наказание за перевоз через границу и распространение внутри страны южнокорейских видеозаписей. Теперь нарушителям может грозить наказание вплоть до смертной казни.

«Проще говоря, существует наказание за увлечение халлю. За ввоз и распространение таких видеоматериалов южнокорейского производства максимальным наказанием стала смертная казнь, за их просмотр максимальный срок тюремного заключения увеличен с пяти до 15 лет», — об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление южнокорейского депутата парламента Ха Тхэ Ген агентству Yonhap.

Такие меры могли быть введены в рамках усиления борьбы с антисоциалистическими и иными считающимися враждебными настроениями в обществе КНДР. По сообщениям агентства, недавно в стране вступил в силу закон о борьбе с реакционными идеями и культурой.

Халлю переводится как «корейская волна». Это понятие относится к распространению современной культуры Южной Кореи по всему миру. Основной интерес сосредоточен на K-pop-музыке и телесериалах. Однако внимание сосредоточено также на национальной кухне, одежде, видеоиграх и языке.