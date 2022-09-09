Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания Северной Кореи | 360°

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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания Северной Кореи

Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-й годовщиной основания КНДР

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Россия и Северная Корея продолжат развивать конструктивные отношения, заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 74-й годовщины образования республики. Ее опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Российский президент поздравил председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и назвал отношения двух стран дружественными и добрососедскими. Россия и КНДР накопили опыт плодотворного сотрудничества в самых разных сферах и намерены его развивать.

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«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», — заявил Путин.

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День основания КНДР отмечают 9 сентября. Праздничные мероприятия начались вечером 8 сентября у подножия холма Мансудэ в Пхеньяне, на котором установлены статуи прежних политических лидеров республики — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

КНДР

Владимир Путин

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