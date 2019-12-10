Северокорейский политик назвал Трампа «нетерпеливым и сумасбродным стариком»

По данным информагентства, такие резкие формулировки вызваны недавними публикациями Трампа в Twitter. В частности, президент США писал о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын слишком умен, чтобы потерять все в случае враждебных действий по отношению к Вашингтону.

Ким Ен Чхоль расценил пост Трампа как угрозу и заметил, что подобное поведение вызывает разочарование и говорит о том, что глава Соединенных Штатов — это «старик, потерявший терпение».

«Хотя США могут лишить нас чего-то большего, они никогда не смогут избавить нас от сильного чувства собственного достоинства, мощи и негодования по отношению к США», — цитируют северокорейского политика «Известия».