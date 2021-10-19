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    19 октября 2021, 18:19

    Северокорейские СМИ снова напали на «Игру в кальмара»

    Korea Times: СМИ КНДР назвали сериал Игра в кальмара примером выживания в капиталистическом обществе

    Александр Блинов

    СМИ КНДР вновь раскритиковали сериал «Игра в кальмара», который стал самым популярным проектом Netflix. В Северной Корее этот сериал назвали олицетворением капиталистического общества, написало The Korea Times.

    Северокорейские СМИ снова напали на «Игру в кальмара»

    Северокорейский государственный сайт Arirang Meari написал, что «Игра в кальмара» показывает, как людям приходится выживать в капиталистическом обществе.

    «Вы можете заработать деньги, если выиграете любым путем, а иначе умрете», — так в КНДР интерпретировали идею сериала.

    Издание также отметило, что, когда дети начали переносить игры из сериала в реальную жизнь, в школах по всему миру учеников призвали не смотреть «Игру в кальмара», а родителям рекомендовали проследить за этим. В материале утверждается, что так уже поступили в школах Австралии, Великобритании, США, Бразилии, Таиланда, а также Бельгии, где ученики якобы начали избивать своих проигравших друзей, подражая сериалу.

    На прошлой неделе то же издание в КНДР писало, что «Игра в кальмара» заставляет осознать печальные реалии южнокорейского общества, где люди вступают в бесчеловечную конкуренцию.

    «Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом в истории платформы Netflix после того, как за 17 дней набрал 111 миллионов зрителей, сообщал RT.

    Между тем в Австралии решили организовать испытания по мотивам сериала, писала «Газета.ru».