Северокорейские СМИ обозвали Байдена «бешеной собакой»

«Байден продолжает вести себя безрассудно и никак не может взяться за ум, хотя его осудили и отвергли все люди, он является ни чем иным, как бешеной собакой, которая стремится только вцепиться кому-либо в горло», — цитирует ЦТАК Life.

По словам северокорейских журналистов, человеку, осмелившемуся клеветать на их лидера, не удастся избежать «беспощадного наказания» Пхеньяна, вне зависимости от места его нахождения. Однако никакой конкретики приведено не было. ЦТАК не указал, какие именно высказывания Байдена вызвали такое негодование.