Мир 06 декабря 2022, 09:23 Северокорейские артиллеристы выстрелили в море в знак протеста против учений Южной Кореи Генштаб КНДР приказал открыть огонь в ответ на учения у южнокорейской границы Википедия

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Совместные учения США и Южной Кореи северокорейские военные назвали провокационными и решили ответить. Генштаб КНДР отдал приказ открыть по морю артиллерийский огонь, рассказало агентство Yonhap.

Маневры начались в уезде Чхорвон в провинции Канвондо, который находится в 71 километре от Сеула и недалеко от границы между Северной и Южной Кореей. Генштаб КНДР назвал их провокационными. Военные зафиксировали последние выстрелы из гаубиц и реактивных систем залпового огня в 09:15 (03:15 по московскому времени), а потом ответили — артиллерийские части в знак протеста и в качестве предупреждения выстрелили в море.

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Агентство напомнило, что такой же «обстрел» устроили в первый день маневров, 5 декабря. Тогда КНДР открыла огонь по восточной и западной буферным зонам в море около 130 раз.

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В ноябре Северная Корея провела массовые запуски ракет в Японском море. Генштаб также назвал это предупреждением в адрес союзников. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева связала это не только с самими учениями США и Южной Кореи, но и с их переговорами о размещении на Корейском полуострове американского ядерного вооружения.