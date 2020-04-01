Североатлантический альянс одобрит новый пакет помощи Киеву и Тбилиси

По словам Столтенберга, 2 апреля состоится видеоконференция с участием глав внешнеполитических ведомств — членов НАТО. Генсек Североатлантического альянса признался, что ожидает от министров одобрения нового пакета поддержки для украинских и грузинских партнеров.

«Мы обсудим наше партнерство, включая учения в Черноморском регионе, который представляет стратегическую важность для НАТО», — добавил Столтенберг.