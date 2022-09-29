Мир 29 сентября 2022, 09:05 Поделиться Telegram

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Viber «Северный поток» могли подорвать дистанционно — СМИ Sky News: власти Великобритании объяснили ЧП на «Северном потоке» дистанционным подрывом Unsplash.com

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Газопроводы в Балтийском море могли повредить при помощи дистанционного взрывного устройства. Версию британских военных чиновников о произошедшем на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» опубликовал Sky News.

«По словам источника в британской обороне, предполагаемый акт саботажа против газопроводов в Балтийском море, вероятно, был преднамеренным нападением с использованием подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом», — сообщила журналист Дебора Хейнз.

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Диверсанты использовали любые мины, сбросив их за борт лодки и спустив на веревке. Взрывные устройства могли пробыть под водой несколько месяцев и даже лет до того, как их дистанционно активировали.

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Британский чиновник из оборонного ведомства допустил, что Россия подорвала собственные газопроводы, чтобы оказать давление на европейских потребителей. Однако доказательств этой версии он не привел.

Береговая охрана Швеции нашла новую утечку на газопроводах, вторую в водах своей страны. Еще две обнаружили на территории Дании. Посольство России в США призвало провести объективное расследование и напомнило, что в районе прорывов незадолго до аварии заметили американский вертолет. Китайский журналист Лю Хун предположил, что ЧП на газопроводах могло быть выгодно США и Польше.

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