По мнению эксперта, «Северный поток — 2» все равно реализуют. И это несмотря на то, что американцы «выкручивают руки» европейским партнерам ради их выхода из проекта. За приостановку строительства газопровода идет «бесчестная борьба».

Сенатор Джабаров высказался о позиции Берлина по санкциям против «Северного потока — 2» Подробнее

«Что касается этого громкого заявления представителя немецкой оппозиции, я бы относился к нему спокойно. Германия не спешит предавать свои интересы и капитулировать перед американцами», — заявил Джабаров.

Подобное высказывание немецкого депутата больше говорит о внутриполитической борьбе в Германии, считает сенатор. В 2020 году газопровод сдадут в эксплуатацию, добавил Джабаров.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре заявил, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».

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Депутаты Европарламента задумались воплотить в жизнь новую экономическую стратегию в отношении России, сообщил сайт RT, который ознакомился с текстом обращения политиков к Еврокомиссии. По их мнению, это пойдет на благо европейскому бизнесу. В частности, парламентарий Тьерри Мариани напомнил об ущербе, из-за которого страдают французские фермеры после введения антироссийских санкций. Эксперты не сомневаются, что введенные Евросоюзом вслед за Америкой санкции наносят урон всем сторонам. Тем не менее вероятность пересмотра такого подхода довольно низка, считают аналитики.

По экспертным данным, начиная с 2014 года из-за санкций Россия потеряла около 50 миллиардов долларов, Евросоюз — 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов долларов, а Япония — 27 миллиардов долларов. Вся эта обстановка отражается на рабочих местах в перечисленных государствах, Евросоюз теряет российский рынок.