Газопровод «Северный поток — 2» начнет работать в середине 2020 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

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«В середине следующего года», — так Козак на вопрос о том, когда введут в эксплуатацию «Северный поток — 2». Его процитировало РИА «Новости».

При этом глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что поставки газа по «Северному потоку-2» могут начаться уже в ближайшие месяцы.

«Может быть, и в этом году будут стараться сделать», — заявил он. Его слова передал «Интерфакс». Новак отметил, что все будет зависеть от скорости достройки объекта и заполнения трубы.

«Северный поток — 2» — газопровод, который пройдет пройдет по Балтийскому морю из России в Германию. Трубу прокладывают через через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Дании,Швеции и Германии.

Пропускная способность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость проекта — почти десять миллиардов евро. Управляющей компанией является Nord Stream 2 AG. В свою очередь, учредитель этой фирмы — «Газпром». Финансированием проекта также занимаются французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, немецкие Uniper и Wintershall.