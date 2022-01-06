Европа может рассматривать «Северный поток — 2» в качестве рычага для влияния на Россию, считает американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова привела пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

«„Северный поток — 2“ — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России», — сказал Блинкен. Такое заявление он сделал по результатам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Блинкен отметил, что в случае «возобновления агрессии России в отношении Украины» газ вряд ли потечет через «Северный поток — 2».

Бербок напомнила о договоренности между США и Германией о применении эффективных мер, если Россия будет использовать поставки энергоносителей в качестве «оружия».

«Мы не просто полностью поддерживаем это, но это полностью распространяется на новое федеральное правительство», — отметила глава немецкого министерства иностранных дел.

Сенат США вскоре примет законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Прогнозом о судьбе новых ограничительных мер с изданием Politico анонимно поделился старший помощник одного из сенаторов-республиканцев. Законопроект внес на рассмотрение республиканец Тед Круз. Чтобы документ приняли, ему нужно 60 голосов. Всего в палате заседают 50 республиканцев и 50 демократов.