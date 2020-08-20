Евросоюз пытается отстоять самостоятельность и доказать, что Америка зашла слишком далеко в своих претензиях. США нарушили нормы международного права. Федоров напомнил, что проект по строительству трубопровода — коммерческий, а не политический.

Тем не менее дальнейшее развитие событий пока остается туманным, считает он. Корабли «Фортуна» и «Академик Черский» так и не достраивают газопровод, хотя уже получили добро на работы.

По мнению сотрудника института, негативно повлиять на ситуацию могут и другие события. Например, кризис в Белоруссии, в котором Вашингтон и его европейские союзники в лице Польши и Прибалтики могут обвинить Москву. В Варшаве политики уже призвали к приостановке проекта из-за белорусских событий.

«Раз Россия, по мнению Евросоюза и Запада, „плохо себя ведет“, то опять возникнут голоса: „А давайте заморозим этот проект“, „Нужно наказать Россию“ и т. д. Нас уже пытаются „наказать“ за то, что происходит в Белоруссии», — сказал Федоров.

По его словам, только здравый смысл позволит Брюсселю сохранить лицо и твердую позицию. В противном случае придется заявить о неспособности ЕС к развитию, написал «Царьград».