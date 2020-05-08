Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет завершено, но он станет причиной расхождений стран Евросоюза во внешней политике. Единство и согласованность общего курса окажутся под угрозой.

Об этом в беседе с Polskie Radio заявил доктор Варшавского университета, эксперт Камиль Зайончковский. Он предложил США и странам ЕС продолжать оказывать дипломатическое и политическое давление на Германию, которая заинтересована в завершении строительства газопровода.

По словам польского эксперта, Германия не хочет эскалации конфликта с США, поэтому никак не отреагировала на наложенные Вашингтоном на европейские компании санкции.

Берлин не раз подчеркивал экономическую ценность проекта, но уже сейчас ясно, что его рентабельность будет не такой высокой, как казалось два-три года назад. Если в ФРГ признают этот факт, это будет означать поражение федерального правительства канцлера Ангелы Меркель на внутренней арене, а также перед лицом европейского и мирового сообщества.

Правительство Германии на днях заявило, что не видит преград для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», и пообещало оказывать проекту политическую поддержку.