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    03 июля 2020, 11:13

    «Северный поток — 2» стал разменной монетой — депутат Марченко

    Алена Макаренко

    Российский газовый проект «Северный поток — 2» превратился в разменную монету в большой политической игре. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Марченко в эфире медиагруппы «Патриот».
    «Северный поток — 2» стал разменной монетой — депутат Марченко

    «На международном уровне всегда идет политический торг, Америка выкручивает свои интересы. „Северный поток — 2“ становится разменной монетой в большой политической игре…», — сказал он.

    По словам депутата, у России и США идут пересечения по всем дипломатическим и экономическим фронтам. Для РФ важен «Северный поток — 2», именно поэтому Америка препятствует его строительству.

    «Но в конечном итоге мы принудим их к соглашению. При этом Евросоюз тоже должен помнить о своих интересах, хватит им быть марионеткой у Америки», — добавил политик.

    В начале июня Конгресса США получил для рассмотрения законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2», напомнило РИА ФАН. Ограничительные меры будут распространяться на компании, задействованные в строительстве газопровода, и на компании, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, портовые услуги.

    В начале 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за американских санкций.