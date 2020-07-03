«На международном уровне всегда идет политический торг, Америка выкручивает свои интересы. „Северный поток — 2“ становится разменной монетой в большой политической игре…», — сказал он.

По словам депутата, у России и США идут пересечения по всем дипломатическим и экономическим фронтам. Для РФ важен «Северный поток — 2», именно поэтому Америка препятствует его строительству.

«Но в конечном итоге мы принудим их к соглашению. При этом Евросоюз тоже должен помнить о своих интересах, хватит им быть марионеткой у Америки», — добавил политик.

В начале июня Конгресса США получил для рассмотрения законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2», напомнило РИА ФАН. Ограничительные меры будут распространяться на компании, задействованные в строительстве газопровода, и на компании, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, портовые услуги.

В начале 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за американских санкций.